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Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştü

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evlendi. Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sadece bir törenle gerçekleşen nikahtan ilk kareler sosyal medyaya düştü.

13.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:08

1 yıllık beraberliğin ardından ve Hazer Amani nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk oldu.

NİKAHTAN İLK KARELER GELDİ

Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk kareler de sosyal medyaya düştü. Sıla, nikah töreninde Özlem Süer imzalı bir gelinlik giydi.

DAVET VERECEKLER

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.

SILA HAMİLE Mİ?

Tüm bunların yanı sıra ani bir kararla nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti.

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendiSıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştü

Hazer Amani, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
PAKO:ikiside iğrenç birbirini bulmuşlar
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YER:resim ilk baktigim zaman adam belayi buldum der gibi yuz ifadesi var iki taraf da sahte poz vermis gibi guluyor yani bir yil zor gider bu evllilik
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