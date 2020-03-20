Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemize de sıçradı. Dünay genelinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse önlem alan vatandaşlar ise evden dışarı çıkmamaya başladı. Evde olan hayranlarına moral vermek isteyen Sıla ve Yalın ise sosyal medya üzerinden moral konseri verdi.

177 BİN KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için Instagram üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

"UMARIM AZ DA OLSA MUTLU OLMUŞSUNUZDUR"

Instagram hesabından Sıla ile düet yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi.

7 HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİNİ DOLDURACAK KADAR İNSAN İZLEDİ

Başarılı şarkıcı Yalın, ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında evde çıkamayan hayranları için önceki akşam Instagram üzerinden konser vermişti. Şarkıcının 20 dakikalık konseri 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak yani 102 bin kişi tarafından izlenmişti.

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