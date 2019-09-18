Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile bir dönem aşk yaşayan ve şimdilerde şiddet gerekçesiyle mahkemelik olan Ahmet Kural, avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya aşk dolu bakışlarıyla gündeme gelen Kural, bu sefer de yeni sevgilisine bakışıyla adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİNE BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Gizem Çelik, Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamını sette geçiren Ahmet Kural'ı ziyaret etti. Çekimlere ara veren Kural ise kendisini ziyarete gelen sevgilisiyle çay içip sohbet etti. Arkadaş grubuyla oturup sohbet eden çiftten Kural, bir ara sevgilisinden gözlerini alamadı.

SILA'YA DA AŞK DOLU BAKMIŞTI

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın bu bakışları ise Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcının doğum gününde ona aşk dolu bakışlarını akıllara getirdi.