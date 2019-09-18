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Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı

Bir dönem aşk yaşadığı Sıla Gençoğlu'na bakışıyla uzun bir süre gündemde kalan Ahmet Kural, yıllar sonra bu sefer de yeni sevgilisi Gizem Çağla Çelik'e aşk dolu baktı.

18.09.2019 08:12

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile bir dönem aşk yaşayan ve şimdilerde şiddet gerekçesiyle mahkemelik olan Ahmet Kural, avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya aşk dolu bakışlarıyla gündeme gelen Kural, bu sefer de yeni sevgilisine bakışıyla adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİNE BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Gizem Çelik, Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamını sette geçiren Ahmet Kural'ı ziyaret etti. Çekimlere ara veren Kural ise kendisini ziyarete gelen sevgilisiyle çay içip sohbet etti. Arkadaş grubuyla oturup sohbet eden çiftten Kural, bir ara sevgilisinden gözlerini alamadı.

SILA'YA DA AŞK DOLU BAKMIŞTI

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın bu bakışları ise Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcının doğum gününde ona aşk dolu bakışlarını akıllara getirdi.

Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı

Ahmet Kural, Sıla, Magazin

YORUMLAR(44)
ADINIZI YAZIN:elma ve cay kadının zevkı ne durumda bellı zaten neden elesttırıyorsunuz kı
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HAVA:Buadam çokyaşlıgörünüyor biran önce estetikyaptırsın
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AHMET KURAL MENAJERİ:Derhal ilgileniyoruz HAVA hanım. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
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ADANALI MEHMET:SILA''YA AŞK DOLU BAKIŞ DENİLEN POZUNDA ASLINDA SILA''YA BAKMIYOR Kİ. AÇILARA DİKKAT.
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2 0
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SİİRT KAPLANI HALİT:millet açı nedir ne bilsin birader
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0 0
CETO:adam gibi adam herkes gördü SIlanin ne oldugunu nasil bir karakter oldugunu
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77 24
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ÇİÇEK:kesinlikle katılıyorum sıla kendi rengini belli etti
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49 12
A.D.:Ahmet çok içten çok samimi bakıyor ama Ahmet i anlayacak insan lazım
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50 14
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DOĞRUCU DAVUT:SEN GİT KARŞILIKLI ANLAŞ O ZAMAN
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13 15
DOĞRUCU DAVUT:adama bak kadına bak. sokakta görse midesi bulanır ama cebine bakmış olmalı ki mutlu görünüyor. Para Allah belanı versin senin.
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30 22
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