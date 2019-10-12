Sıla'ya dava açan Orhan Kural kimdir, nereli?

Profesör Doktor Orhan Kural, şarkıcı Sıla hakkında, şarkısında yer alan cümleler ile dinleyici kitlesini sigaraya özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Karanfil şarkısında 4 defa geçen 'bir sigara yak' cümlesi nedeniyle Orhan Kural ile Sıla davalık oldu. Orhan Kural kaç yaşında, nereli, kaç ülke gezdi?

ORHAN KURAL KİMDİR?

Profesör doktor, 1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya geldi. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden "Maden Mühendisi" olarak mezun oldu. 1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'n de Kömür Kimyası dalında "Doktor" unvanı aldı. Almanya'da üç ayrı kentte toplam altı ay Goethe Enstitüsü'ne devam etti.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI OLDU

Kural, 1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı. 1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin daveti ile Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı. 1989 Mayıs ayında İTÜ'de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 2016 yılında Kırklareli Üniversitesine Rektör ön adayı oldu.

2019 Eylül ayında İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak bulundu. Kömür Teknolojisi, Hava Kirliliği, Briketleme, Ekoloji ve Madencilik üzerine farklı dillerde 50 civarında makale hazırladı. Konuşmacı ve kolaylaştırıcı (moderatör) olarak çok sayıda eğitim programı ve panele katıldı. Madencilik dalında ilk olarak Scientific Index'e giren ilk üç makaleden birini yayınladı.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELERDE YÜRÜTÜCÜ OLARAK YER ALDI

Biri TÜBİTAK tarafından desteklenmiş altı adet araştırma projesinin yürütücülüğünü yaptı. Bir dönem Hıfzı-Sıhha Enstitüsü'nün danışmanlık görevini de üstlendi. Çukurova Grubu'nun daveti ile Ukrayna'nın Donetsk Kenti'nde kapanan briket fabrikasında incelemelerde bulundu. 2013 – 2014 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi'nin ve üç yıl Şişli Belediyesi'nin organize ettiği "Yeşil Yıldızlı Okullar" projesinin koordinatörlüğünü yaptı. "Sigaradan Kurtulalım" adlı projeyi Sarıay Derneği Başkanı olarak yönetti. Farklı mahkemelerce bilirkişi olarak görevi aldı.

DÜNYANIN EN MEŞHUR GEZGİNİ

Ortalama 300 üyeli Türkiye Gezginler Kulübü'nün kurucusu ve başkanıdır. 248 farklı ülke gezerek bu konuda Türkiye Rekoruna sahiptir. Bu geziler sırasında 130 farklı havayolu ile 1700 uçuş yaparak dünyanın etrafında ortalama 21 tur atıp 960 bin kilometre yol almıştır. Sri Lanka, Sudan, İran ve Zenzibar televizyonunda gezilerini konu alan bir belgesel yayınlandı. Orhan Kural dünyada en çok gezenler sıralamasında 48. sıradadır.