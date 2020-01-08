Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'ın yeni filminin izlenme oranı düştü

Bir dönem aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural, şiddet gerekçesiyle mahkemelik oldu. Kural'dan fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Sıla, dava açarak Kural hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ünlü çiftin arasında yaşanan tatsız olaylar, Kural'ın yeni çıkardığı Baba Parası isimli filmini de etkiledi.

BİR ÖNCEKİ FİLMİ GEÇEMEDİ

Box Office Türkiye'nin açıkladığı verilere görü Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrol oynadığı Baba Parası filmi ilk hafta sonunda açılışı 318.605 seyirciyle yaptı. 1 Ocak'ta gösterime giren filmi ilk beş günde 493.355 seyirci izledi. Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in bir önce filmi Ailecek Şaşkınız, ilk hafta sonunda 680.409 bin, toplamda 1 milyon 134 bin 537 seyirciye ulaşmıştı.

SILA'DAN DOLAYI MI İZLENMEDİ?

Ahmet Kural'ın başrol oynadığı filmin gişede düşük rakamlar elde etmesinin nedeni olarak Sıla ile olan davası gösterildi. Birçok kadın, şiddet iddialarıyla gündeme gelen Kural'ın rol aldığı filme gitmemeyi tercih etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.