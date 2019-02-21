Sıla'yı Destekleyen Sertap Erener, Konserine Gelen Ahmet Kural'ı Öperek Karşıladı

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yılın son aylarında oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla'ya destek olan isimlerin başında gelen Sertap Erener, aylar sonra konserine gelen Ahmet Kural'ı sarılarak karşıladı.

"SILA'NIN YANINDA OLDUĞUMU HAYKIRIYORUM"

Sertap Erener, Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen Sıla'ya "Meslektaşım Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum." diyerek destek olmuştu.

AHMET KURAL'I GÖRÜNCE SARILDI

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da yer alan habere göre; ikili arasındaki dava yargı sürecinde devam ederken önceki gün şaşırtan bir olay yaşandı. Sertap Erener, konserine gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i sarılıp öperek karşıladı. Erener'in Sıla'yı desteklediğini söyledikten sonra Kural'a sarılması sosyal medya tepki çekti.