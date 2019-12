Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş'un silah arkadaşları, şehidin babasını ziyaret etti, mezarı başında dua okudu.

Sarayköy Belediyesi tarafından şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş anısına Belediye Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Sarayköy'e gelen şehit Kuş'un silah arkadaşları, eşleri ve çocuklarıyla baba Osman Kuş'un elini öptü.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, burada yaptığı konuşmada, 23 yıldır silah arkadaşlarının şehidin ailesini yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye'ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi.

Şehit Hüseyin Kuş'un silah arkadaşlarıyla her yıl bir araya geldiğini ve her buluşmada etkilendiğini vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti:

"Sizlerle bir araya geldiğimde her zaman tüylerim diken diken oluyor. O bölgede sizinle hemen hemen aynı dönemde askerlik yapmış bir kardeşiniz olarak o günleri tekrar yaşamış gibi oluyorum. Siz memleketimize çok şey kazandırdınız. Ercan Şahin Sınır Karakolu'nun ayrı bir hikayesi var. Her yıl büyüyen, çoğalan, hiç eksilmeyen bir kadroyla, ekip ruhuyla yine bugün Hacı Osman amcamızın davetine icabet ettik. Kahramanlık destanınız hala devam ediyor. Şehidimizi ve ailesini 23 yıldır hiç yalnız bırakmamak tarihe kazınmış başka bir kahramanlık."

O dönemde üsteğmen olan bölük komutanı Albay Mustafa Mercan da "8 bin 400 gün önce maalesef Hüseyin Kuş'u babama teslim edemedim. O gün bugündür yapabildiğimiz tek şey babamızın yanında olmak, evlatları olarak sürekli her derdine koşmak. Derdine ufak bir damla olabiliyorsak ne mutlu. Buradaki bütün kardeşlerim nefes aldıkça bu gelenek devam edecek." diye konuştu.

Sakarya'dan gelen 44 yaşındaki Barış Çoban ise şehit Kuş ile çok güzel günler geçirdiklerini dile getirerek, "Çatışma başladığında arkadaşımızın yaralandığını duyduk. Mustafa Mercan komutanım ile Hüseyin arkadaşımızı sürünerek almaya gittik ve 15 dakikada zor revire getirebildik. Revirde yaptığımız tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Bizlerin ömrü yettiği sürece Osman babamızın yanındayız. Onu asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehit Hüseyin Kuş'un evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler, şehit ailesini ziyaret etti ve helallik aldı.

Şehit Kuş için okutulan mevlide katılanlar, daha sonra şehitliğe geçerek silah arkadaşlarının mezarı başında dua edip karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Cem Erken ve İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Berkay Özkan da katıldı.

