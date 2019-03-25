Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (1)

Kaynak: AA

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin, sisli havadan faydalanarak sızma girişiminde bulunduğu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 2 askerin şehit olduğu Temel Çakır Üs Bölgesi, basın mensupları tarafından görüntülendi.Kahramanca mücadele ederek tepeyi teröristlere teslim etmeyen Mehmetçik, olay anını ve bölgede yürütülen terörle mücadeleyi anlattı.Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor.Terör örgütü PKK'nın eğitim kamplarının yer alması ve Türkiye sınırlarına giriş kapısı olarak kullanması bakımından stratejik öneme sahip Hakurk bölgesindeki üslerden birisi de Türkiye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan ve geçen yıl bahar aylarında düzenlenen operasyonlarla teröristlerden temizlenen, eski adıyla Kevet yeni adıyla Temel Çakır Üs Bölgesi.Üste görevli Mehmetçik, 24 saat esasıyla yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye sınırlarına ulaşmak isteyen teröristlere geçit vermiyor.Bölgede yeniden terör faaliyetlerinde bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerle zaman zaman yoğun çatışmalara giren Mehmetçik, bu mücadelesini bir adım bile geri atmayarak kahramanca sürdürüyor. TSK unsurlarınca, son bir yılda Hakurk bölgesinde 200'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.Üs Komutanı saldırı anını anlattıPKK'lı teröristler, 16 Mart sabah saatlerinde sisli havadan faydalanarak Temel Çakır Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin saldırısına anında karşılık veren Mehmetçik, kahramanca mücadele ederek üssü teröristlere teslim etmedi.Mevzide teröristlere karşı mücadele eden askerlerden birisi, yanına düşen iki el bombasını teröristlere geri atarak çatışmanın seyrini değiştirdi.İki askerin şehit olduğu ve biri İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 12 teröristin etkisiz hale getirildiği Temel Çakır Üs Bölgesi, basın mensuplarınca görüntülendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 19 Mart'ta Şırnak'taki birlikleri ziyareti sırasında detaylarını açıkladığı hain saldırı girişimini büyük bir kahramanlık örneği göstererek geri püskürtmeyi başaran ve tepeyi teröristlere teslim etmeyen 34. Hudut Tugay Komutanlığı 1. Komando Taburunda görevli askerler, olay anını ve bölgede yürütülen terörle mücadeleyi anlattı.Güvenlik gerekçesiyle isimleri saklı tutulan askerlerden üs bölgesi komutanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alan hakimiyetiyle yurt içinde sağladıkları huzur ve güven ortamını Irak'ın kuzeyinde de sağlamak amacıyla operasyonlar yaptıklarını söyledi."Kararlı bir şekilde mücadele ettik"Üs komutanı, 16 Mart günü PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Havanın sisli ve kötü olmasından faydalanan terör örgütü unsurları üs bölgemize yanaştı. Ancak biz tam zamanında fark ettik ve aramızda temas başladı. Kullandıkları silahlar arasında gazlı mühimmat da vardı. Üs bölgesi içerisinde yer yer nefes almakta zorlandığımız anlar oldu ancak biz mücadelemizden vazgeçmedik.Gelen bütün terör örgütü unsurlarına karşı yakın temasla, yoğun el bombası muharebeleriyle kahramanca ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürdük. 2 şehidimiz var bu noktada. Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel. Bu noktada 12 teröristi etkisiz hale getirdik."Şehitlerin adı üs bölgesinde yaşatılacakKomandolar arasında şehitleri "çiçek" olarak kodladıklarını aktaran üs komutanı, şehitler Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in de bu topraklarda çiçek olduğunu ve Kevet Üs Bölgesine "Temel Çakır Üs Bölgesi" adının verildiğini kaydetti.Üs Komutanı, "Bizler burada vatan, şeref, vazife uğrunda seve seve can vermeye hazırız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla operasyonlarımız devam edecek. Buradan onlara sesleniyorum, gelsinler, teslim olsunlar, aynı ülke topraklarında doğdukları vatandaşlarına kurşun atmaktan vazgeçsinler." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, 19 Mart'ta Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Temel Çakır Üs Bölgesi'ne saldıran teröristlere karşı verilen kahramanlık mücadelesine ilişkin, "Arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik'imiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede yer alan olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.