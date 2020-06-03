Silah imalathanesine baskın: Kuru sıkıdan dönüştürülen 60 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı silah üretimi yapan depoya yapılan operasyonda 60 tane kuru sıkıdan dönüştürülen tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Silah imalathanesine baskın: Kuru sıkıdan dönüştürülen 60 tabanca ele geçirildi
03.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:08
İstanbul'da yasa dışı silah üretimi yapan depoya yapılan operasyonda 60 tane kuru sıkıdan dönüştürülen tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri, alınan ihbar üzerine Başakşehir'de bulunan Dersankoop Sanayi Sitesi içindeki bir depoya operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda 60 tane kuru sıkıdan dönüştürülen tabanca, silah yapımında kullanılan 25 bin euro değerinde cnc makinesi, 12 bin dolarlık silah ekipmanı, yine silah yapımında kullanılan matkap uçları, torna makinesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Göz altına alınan bir şahıs sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan depoda üretilen, kuru sıkı tabancadan dönüştürülen silahların 20 kat daha fazla fiyat biçilerek balistik kayıtları bulunmadığı için suç örgütlerine satıldığı öğrenildi. Organize suçlarla mücadele şube ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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