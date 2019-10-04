Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

04.10.2019 16:24Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'deki 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu Kalaşnikof silah, değişik çaplarda 5 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 3 adet çevirme tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 193 adet Kalaşnikof mermisi, 231 adet tabanca mermisi, 79 adet tüfek fişeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü ve 7 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Kalaşnikof silahın şüphelilerden birine ait evdeki bakır kazan içinde ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:33 Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye yükseldi
22:29 16 bin liralık bileziği çalıp kayıplara karıştı...Hırsızlık anı kamerada
22:28 Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 2 tutuklama
22:27 Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü
22:23 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma...
22:19 Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı
22:17 Hatay'da 1 asker şehit oldu