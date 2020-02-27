Silah kaçakçılarına 6 ilde operasyon: 3 tutuklama

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçunu işleyenlere yönelik soruşturma başlattı. Kocaeli, İstanbul, Rize, Trabzon, Sakarya ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 yivsiz tüfek, 207 fişek ve 2 el telsizi ele geçirildi. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. M.Y. M.Ç. ve C.A. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.