Silah kaçakçılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Edirne'de silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Silah ticareti yaptığı değerlendirilen iki kişinin ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

Aramada 3 tabanca, iki şarjör, av tüfeği, 80 tabanca fişeği, 42 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.