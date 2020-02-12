Haberler » Güncel » Silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haber

Silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:04
'da, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde silah, mühimmat imal ve kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını edindi.
Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi ve Karapürçek ilçesinde Küçükkarapürçek Mahallesi'nde istihbarat bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ruhsatsız olduğu belirtilen 9 tabanca, 1 kalem tabanca, 2 av tüfeği, 17 kurusıkı tabancayla çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A. ile A.Ç. ve oğlu E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:50:02