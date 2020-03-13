Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.
13.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:13
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonrasında bir ev içerisinde yapılan aramada 4 adet muhtelif ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet kasatura, 9 mm çapında 80 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonrasında bir ev içerisinde yapılan aramada 4 adet muhtelif ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet kasatura, 9 mm çapında 80 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Haberler
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi