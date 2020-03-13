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Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.

13.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:13
Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonrasında bir ev içerisinde yapılan aramada 4 adet muhtelif ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet kasatura, 9 mm çapında 80 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, 3. Sayfa

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