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Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

21.10.2019 15:08Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan, Batman merkez ve Kozluk, Muğla'nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun illerinde organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin soruşturmasının tamamlanmasına müteakip yakalanan 28 şüpheli Baykan, Muğla ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilmiş olup yapılan sorguları sonucu Ş.K., R.T., Z.T., O.Y., A.Y., M.K., Ö.P., C.B., Y.B. ve Y.B., isimli 10 şüpheli tutuklanmış, T.K. isimli bir şüpheli adli kontrol kararı ile olmak üzere toplam 18 şüpheli serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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