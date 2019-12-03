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Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi.

03.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:30
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarınca katafalktan alınıp bir süre omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde ambulansa konuldu.
Şehit Özmen'in naaşı, ardından memleketi Konya'ya gönderilmek üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanına uğurlandı.
Törende şehidin eşini yetkililer teskin etti.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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