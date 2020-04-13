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Silah kazasında şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık (29), memleketi Ankara'da son yolculuğu uğurlandı.

13.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:52
Silah kazasında şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık (29), memleketi Ankara 'da son yolculuğu uğurlandı.

Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, çevik kuvvet grup amirliğinde görevli Beytullah Melih İşık, 3 gün önce görev esnasında silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşık, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit İşık'ın cenazesi memleketi Ankara'ya getirilerek, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenledi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulup saf tutularak kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şırnak, Ankara, Güncel
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