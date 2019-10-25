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Silah sesi üzerine eve giren yakınları cesetle karşılaştı

Silah sesi üzerine eve giren yakınları cesetle karşılaştıERZİNCAN - Erzincan'da silah sesiyle eve giren Murat S.'nin yakınları şahsın cesediyle karşılaştı.

25.10.2019 20:55
Silah sesi üzerine eve giren yakınları cesetle karşılaştı
ERZİNCAN - Erzincan'da silah sesiyle eve giren Murat S.'nin yakınları şahsın cesediyle karşılaştı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Işıkpınar yolu üzeri Şehit Büyük Fırat Sokağı üzerindeki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat S.'nin evde yalnız olduğu sırada sokakta bulunan yakınları 1 el silah sesi duydu. Eve giren vatandaşlar Murat S.'nin cesediyle karşılaştı.
Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat S.'nin kafasından tek mermiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın intihar olma olasılığı üzerinde durulurken Murat S.'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için naaşı, polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Murat S.'nin yakınları olay mahallinde fenalaşarak uzun süre gözyaşları döktü.
Silah sesi üzerine eve giren yakınları cesetle karşılaştı

Erzincan, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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