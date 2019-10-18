Haberler » 3. Sayfa » Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi tutuklandı

Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi tutuklandı

Adana'da çeşitli olaylara karışan ve silahla ateş ederek halkın huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

18.10.2019 10:12Silah sıkarak halkın huzurunu bozan 3 kişi tutuklandı
Adana'da çeşitli olaylara karışan ve silahla ateş ederek halkın huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, çeşitli olaylara karışan ve halkın huzurunu bozan şüphelileri yakalamak için Seyhan ilçesi Denizli ve 19 Mayıs mahallelerine operasyon yaptı. Operasyonda silahla ateş açma olaylarına karışan İbrahim A. (28) Yunus E. (22) Tuncay O. (22) ve Tolga B. (24) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kaleşnikof marka silah geçirildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 31 kişi de yakalandı. Bu şahısların evlerinde ruhsatsız 2 av tüfeği, 4 tabanca ve 3 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan İbrahim A., Yunus E. ve Tolga B. tutuklanırken, Tuncay O. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:59 Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:58 Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı
11:51 Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı
11:51 Patates işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı
11:48 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede
11:53 'Man in the middle attack' operasyonunda 10 tutuklama
11:51 Kahramanmaraş'ta orman yangını
18.10.2019 12:03:14