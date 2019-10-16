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Silah tacirlerine KOM engeli

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 15:20Silah tacirlerine KOM engeli
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 'Silah Ticareti' yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 10 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden; 10 adet 9x19 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca olmak üzere toplam 12 adet tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 10 adet 9x19 milimetre dolu fişek, 83 adet değişik kalibre ve markalarda dolu av tüfeği fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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