Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da silah ticareti ve parada sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

01.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:33
İstanbul'da silah ticareti ve parada sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da şüphe üzerine Afganistan uyruklu İzzet H'yi (27) durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve sahte 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ruhsatsız tabanca ve sahte parayı Kahrıman M'den (39) aldığını anlatması üzerine polis çalışmayı sürdürdü.
Ataşehir'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda Kahrıman M. yakalandı.
İş yerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 47 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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