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Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı

Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde 31 yaşındaki adam, belindeki silahı çıkarıp eşine doğrulttu. Peş peşe tetiğe basan gözü dönmüş koca, silahın tutukluk yapması ile çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

25.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:39

'da eşini öldürmeye teşebbüs eden adam, ateş ettiği silahı tutukluk yapınca yakalandı.

Olay Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde yaşandı. Etiemerson de Souza Moura isimli adam uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan eşiyle konuşmak için eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Bir süre devam eden sözlü tartışmadan sonra 31 yaşındaki adam, belindeki silahı çıkarıp eşine ateş etmeye başladı ancak silah tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapmasıyla birlikte mağazada bulunan iki kişi, saldırganı etkisiz hale getirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN KAYDETTİ

İş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, çaresiz kadın şans eseri hayatta kalmayı başarırken, saldırgan olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafınca emniyete götürüldü.

Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı

Brezilya, 3. Sayfa, Dünya


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