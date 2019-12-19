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Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

19.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30 Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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