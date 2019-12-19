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Silah ve uyuşturucu imal eden dükkana jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamircisini bastı.

19.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:59Silah ve uyuşturucu imal eden dükkana jandarma baskını
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu imal edilen oto tamircisini bastı. Operasyonda, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 1 adet esrar öğütme aleti, 1 adet antika kılıç ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkanı işleten Ş.Ç. isimli bir şahsın av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu oto tamir dükkanını ve Ş.Ç.'yi yakın takibe aldı. Yapılan fiziki ve takip neticesinde; şüphelinin dükkanın arka bölümünde donanımlı bir silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi. Şüphelinin elindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri söz konusu tamir dükkanına baskın düzenledi.

Adeta suç dükkanı

Baskında; kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 adet torna cihazı, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 2 adet tetik tertibatı, 1 adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan Bong adlı alet, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet dürbünlü tüfek, 2 adet el yapımı antika tabanca, 1 adet antika kılıç, 1 adet tabanca yapımında kullanılan hassa ölçü aleti ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Yakalanan (Ş.Ç.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyona anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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