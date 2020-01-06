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Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, yaklaşık 3,5 yıl sonra TRT'de yayınlanan 'Dünya Gündemi' isimli haber bülteni ile yeniden ekranlara döndü.

06.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:49

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, bugün yeniden TRT ekranında yerini aldı.

TEDAVİ SÜRECİNİ TAMAMLADI

Tijen Karaş, yaşananların ardından bir rahatsızlık geçirmişti. Kalbinde tümör bulunan Karaş, tedavi sürecini atlatarak bugün (06 Ocak 2020) yeniden yayın hayatına başladı.

O GECE NELER YAŞANDI?

FETÖ'cü Yarbay Ümit Gençer, Tijen Karaş'a "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" dedi. Darbeciler, "Bana bunu yapmayın" diyen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi. Gençer, aşağı inerken Karaş'ı ikna etmek amacıyla "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" dedi.

"BURANIN GENEL MÜDÜRÜ ARTIK BENİM"

Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi. Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi.

Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü

Medya, Güncel


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6.01.2020 17:09:35