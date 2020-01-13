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Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı

Antalya'da, 19 yaşındaki bir genç, gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kendi bileklerini keserek intihara kalkışan genç başarılı olamadı. Zanlının ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi isteniyor.

13.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:45

'da, 19 yaşındaki Asilhan Çiko kavga ettiği hamile ablası Kader Kübra Çiko'yu (20) ekmek bıçağıyla 13 farklı yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Ablasını öldürdükten sonra bileklerini maket bıçağıyla keserek intihar girişiminde bulunan şahıs başarılı olamayınca, kendini iple tavana asmayı denedi ancak yine başarılı olamadı. Asilhan Çiko'nun ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI SEBEBİYLE TEDAVİ GÖRDÜ

Mustafa Çiko eşinden boşandıktan sonra velayetini aldığı kızı Kader Kübra ve oğlu Asilhan ile yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kızı Kader Kübra Çiko'yu, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırdı. Genç kız tedavisinin ardından Antalya'daki babası ile erkek kardeşinin yanına döndü.

GAYRİ MEŞRU HAMİLE KALDI, BABASI KABUL ETMEDİ

Kader Kübra Çiko, geçen yıl ise evi terk edip İstanbul'a gitti. Kısa süre sonra hamile kalan Kader'i, babası kabul etmedi. Bir kez daha ortadan kaybolan Kader, son olarak 13 Ağustos günü baba evine geldi.

13 YERİNDEN BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ

Baba evine gelen kadın ile kardeşi Asilhan Çiko ile aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında erkek kardeş, ablasını mutfaktan aldığı bıçakla 13 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek, öldürdü.

İNTİHARA KALKIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Asilhan Çiko, ablasını öldürdükten sonra maket bıçağıyla bileğini keserek, intihara kalkıştı. Ölmeyince de banyo tavanına iple kendisini astı. İpin kopması üzerine hayatta kalan Çiko, gözaltına alınıp, tutuklandı.

"KEŞKE SİLAHIM OLSAYDI, DAHA AZ ACI ÇEKERDİ"

Polisin evde yaptığı incelemede, Asilhan Çiko'nun babasına bıraktığı, "Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et" yazılı mektup bulundu.

"ABLAMIN ÇEKİP GİTMESİ BABAMIN ZORUNA GİTTİ"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Asilhan Çiko'nun ifadesine yer verildi. Çiko, ifadesinde ablasının Adem Tolunay Anadolu Lisesi'ni bitirdiğini, Isparta'da üniversite kazandığını ancak gitmeyerek evde ders çalıştığını anlattı. Babası ile kendisinin çalıştığını, kardeşinin evde yalnız kaldığını ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Asilhan Çiko, "Önce Manisa'da hastaneye yatırdık. Ancak çıktığında ilaçlarını kullanmadı. Sonrasında babamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Babam evden uzaklaştırma aldı. Ben de babamla birlikte evden ayrıldım. Bir süre sonra eve geri döndüğümüzde ablam kaçmıştı. Uzunca bir süre alamadık. Sonrasında halam, ablamın bir barda çalıştığını öğrenmiş. Babam ablamı kurtarmak için polise başvurdu. Ablam karakolda ifade verdikten sonra çekip, gitti. Bu durum babamın çok zoruna gitti" dedi.

"SANA NE, İSTEDİĞİMDEN HAMİLE KALIRIM"

Babasının bu olaydan sonra bir daha ablasını arayıp sormadığını kaydeden Asilhan Çiko, şunları söyledi: "Olaydan yaklaşık bir ay önce babamı İstanbul'dan polis aradı. Ablamı parkta bulmuşlar ve durumu iyi değilmiş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını ve hamile olduğunu söylediler. Babam doktorlarla telefonla konuşarak durumu hakkında bilgi aldı. Sonrasında amcam ve halam kardeşimi hastaneden çıkartarak, Antalya'ya gönderdi. Olay günü erken saatlerde uyandığımda, ablamı evin bahçesinde çekyatta yatarken gördüm. Ona 'Bu halin ne? İçeri geç yat' dedim. Ablam içeri girip, iki üç saat uyudu. Uyandığında onunla konuşmak istedim. 'Nereden geliyorsun?' dediğimde İstanbul'dan geldiğini söyledi. Neden geldiğini sorduğumda ise gidecek yeri olmadığını ifade etti. 'Neden evden kaçıp o barda çalıştın?' diye sorunca da bağırdı ve küfretti. Çocuğun kimden olduğunu sorduğumda da yine ağza alınmayacak küfürler ederek, 'Sana hesap mı vereceğim. Sana ne, istediğimden hamile kalırım. Sana mı soracağım?' dedi."

"FALÇATAYLA KESTİ, İPLE ASTI"

Bu sözler üzerine sinirlendiğini, sakinleşmek için bahçeye çıktığını anlatan Asilhan Çiko, "Sakinleştikten sonra tekrar eve girdim ve aynı soruları sakin bir şekilde tekrar sordum. Ablam bu kez sinirlendi ve elleri titremeye başladı. Bana saldırdı, nereden aldığını bilmediğim falçatayla beni boynumdan yaraladı. Kendimi korumak için mutfağa gittim ve bir bıçak aldım. Kendimi korumak için kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ablam evin girişinde kanepede yatıyordu. O an ablamı öldürdüğümü anladım. Kendime zarar vermek için ablamın kullandığı falçatayı alarak, banyoya girdim. Bileklerimi keserek ölmek istedim. Bir saat sonra, ölmeyince, banyonun tavanına ip astım ve intihar etmek istedim. Ancak ip koptu. İntiharı beceremeyince banyodan çıktım ve odama geçtim. Üzerimi değiştirdim. Falçatayla, ipi ve kanlı elbiseleri poşete koydum. Kanlı bıçağı yıkadıktan sonra mutfağa bıraktım. Babam eve geldiğinde ambulansı ve polisi aradı" dedi.

Davanın duruşması, önümüzdeki günlerde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı

Antalya, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
ÖÖÖJJÖÖÖ:kesin hafifletici sebep indirimi alır. . .
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BİLEMEDİM:Sağlıklı bir aile ortamında büyümeyen çocukların hazin sonu biri mezara biri hapise. lütfen evlatlarımıza sahip çıkalım sevgi ve ilgiyi esirgemeyelim ki o sevgiyi dışarıda yanlış yerlerde aramasınlar . . Yok ilgilenip sahip çıkamayacaksak çocuk dünyaya getirmeyelim. . .
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KENAN MERT:bu kadar güzel dizi filim varken halk ne yapsın hepsi komedi hepsi şen şakrak geçen birtanesini yarım saate yakıın seyrettin kesme asma tecavüz kaçırma yasal olmayan her şeyi paket yapmışlar her bölümde aile içi ve arkadaş çevresi iş ortamı bakımından dolandırıcılık tecavüz adam öldürme ise her bölüm olan diziler var ve o dizideki adam öldürenler halk kahramanları şimdi bu çocuk bir kişiyi öldürmüş herkese normal geliyor halk şiddete alıştı. buna bir dur diyen devlet yok mesela desin ki
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ANNE:Anne cok önemli, bir ailede anne olmadan olmuyor, yeri doldurulamiyor. . . . Aile ya dagiliyor yada böyle yok olup gidiyor. . . . Yazik olmus. . . .
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M.ALİ ERBİL:evlilikl kanunlarini zorlasdirdilar vay maddi manevi tazminat nafaka insanlari evlilikten uzaklastirdilar sonuc bu. hökümet nikahini alin basiniza calin
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu Antalya suç oranında nüfusa göre ilk sırada tamamen zıvanadan çıkmış durumda
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YUNUSD:BİR SUS BE, ZATEN ETRAF GERGİN,
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SİVASLI İBOCAN:Allahım sen evlere huzur, saadet ve birlik nasip eyle, bir ailede düzen yoksa, birliktelik yoksa o ailede herşey olur. . Olayı okuyoruz aslı ne olursa olsun, sonuçta cinayet ve ölüm var, Allahım GÜZEL YAŞAMI BOZANLARI sen cezalandır. . . Böyle kardeşleri birbirine olay yapacak hale getirme. . . .
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YAZIK:ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN, ALLAH YARDIMCIN OLSUN. .
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TÜRK:ÇOK ZOR. . .
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