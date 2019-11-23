Haberler » genel » Silahın tarihi bu müzede - Haber

Silahın tarihi bu müzede

Silahın tarihi bu müzede "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyorANKARA - Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor.

23.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:15
Silahın tarihi bu müzede
"Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor
ANKARA - Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor. Türk milletinin koruma kültürüne sahip olduğunu kanıtlayan müze, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor.
Makine Kimya Endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulan ve 15 Temmuz 1990 tarihinde ziyarete açılan MKE Silah Müzesi, değer biçilemeyecek tarihi varlıkları depolardan çıkarıp, millet olarak koruma kültürüne sahip olunduğunu kanıtlarken, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor. 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ülkelerine ait silahlar; savaş sırasında doğabilecek çelik malzeme sıkıntısı durumunda çelik fabrikalarında eritilerek namlu çeliği haline getirilirdi.
"Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor"
İstanbul Tophane'de bulunan silah fabrikası ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan toplanarak incelenen silahlar, teknik ve tarihi özellikleri tespit edildikten sonra müze haline getirildi. Silahlar, Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nın büyük salonunda 13. yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir ediliyor. Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor.
Müzede bulunan detaylardan bir tanesi de, Kayseri 1. Komando Tugay'ında görev yapan ve 27 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit olduğu esnada elinde bulunan silahın parçalanmış halinin müzede sergileniyor olması.
Silahın tarihi bu müzede

Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
10:49 Kışın gribe karşı doğal ilaç: Soğan kebabı
10:42 Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi
10:39 Atatürk'ün komutanlığı devraldığı otelin restore edilmesi isteniyor
10:26 Sular çekilince tekne ile gittikleri kayalıklara yürüyerek gittiler
10:24 Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi duygulandırdı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
11:00 İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek
23.11.2019 10:54:05