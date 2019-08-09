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Silahını temizlerken arkadaşını yaraladı

Eyüpsultan'da bir polis memuru nöbet tuttuğu sırada silahını temizlerken, meslektaşını göğsünden yaraladı.

09.08.2019 23:44 Silahını temizlerken arkadaşını yaraladı
Eyüpsultan'da bir polis memuru nöbet tuttuğu sırada silahını temizlerken, meslektaşını göğsünden yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz'da nokta bekleme görevi yapan polis memuru Süleyman Daloğlu'nun temizlediği beylik silahı ateş aldı.
Daloğlu'nun silahından çıkan kurşun, birlikte görev yaptığı polis memuru Bedri Akman'ın göğsünü sıyırdı.
Yaralanan Akman, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Akman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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