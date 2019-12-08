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Silahını temizlerken kendi vuran polisin cenazesi alındı

Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun cenazesi ailesi ve silah arkadaşları tarafında adli tıp kurumu morgundan alındı.

08.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:45Silahını temizlerken kendi vuran polisin cenazesi alındı
'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun cenazesi ailesi ve silah arkadaşları tarafında adli tıp kurumu morgundan alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan evinde beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Doğan'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Doğan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğan hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından polis arkadaşları ve yakınları tarafından morgtan alındı. Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sarıçam ilçesine bağlı Çaylı Mahallesine götürüldü. Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucundan sonra ortaya çıkacak.
(İHA)

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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