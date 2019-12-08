Haberler » 3. Sayfa » Silahını temizlerken kendini vuran polisin cenazesi alındı - Haberler

Silahını temizlerken kendini vuran polisin cenazesi alındı

Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun cenazesi ailesi ve silah arkadaşları tarafında adli tıp kurumu morgundan alındı.

08.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:41Silahını temizlerken kendini vuran polisin cenazesi alındı
'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun cenazesi ailesi ve silah arkadaşları tarafında adli tıp kurumu morgundan alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan evinde beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Doğan'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Doğan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğan hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından polis arkadaşları ve yakınları tarafından morgtan alındı. Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sarıçam ilçesine bağlı Çaylı Mahallesine götürüldü. Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucundan sonra ortaya çıkacak. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:59 Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir - Haberler
11:53 Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı... Enkazda can pazarı - Haberler
11:52 İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı - Haberler
11:48 Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
11:42 2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
10:16 Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı - Haberler
10:12 TSK, Ceren'in katili Özgür Arduç için 15 yıl önce rapor hazırlamış: Saldırgan ve suça meyilli - Haberler
8.12.2019 12:07:50