19.06.2019 14:01
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Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı

Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Varlık Mahallesi 1508 Sokak içerisinde iki grup arasında yaşanılan kavgada N.T., isimli bir kişi tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaşanılan olay sonrasında tabancayı kullanan İ.Y., isimli kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şahıs, Besni ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

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