Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silahla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:46
Silahla ağır yaralamaya tutuklama
Samsun 'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen bir araçla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem M.'nin (39) tabancayla ateş açması sonucu Onur Y. (30) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Onur Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M. (30), B.M. (23) ve U.M. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem M. mahkemece tutuklanırken, Ü.M., B.M. ve U.M. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mimarsinan, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Silahla ağır yaralamaya tutuklama - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:35: Koronavirüs: İspanya nerede hata yaptı, ülkede can kaybı neden Çin'den fazla? - Haberler 20:34: Liseli İskender'i ezen şoför: "Gözlerim bir anda karardı, kronik rahatsızlığım var tahliyemi... - Haberler 20:33: BM Genel Sekreteri euronews'e konuştu: Virüse karşı savaş halindeyiz; savaş ekonomisine geçmeliyiz - Haberler 20:32: 560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk - Haberler 20:32: ABD'de, Covid-19 etkisiyle ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 3 milyon kişi arttı - Haberler 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? 20:08: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi - Haberler 19:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz - Haberler 19:19: Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı - Haberler 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler