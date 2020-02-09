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Silahla ağır yaralanmaya 4 adli kontrol

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

09.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:36Silahla ağır yaralanmaya 4 adli kontrol
'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y., Ş.Ş., N.D. ve A.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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