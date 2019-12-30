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Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı

Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra bomba süsü verilmiş çantayı bankaya bıraktı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis bomba sanılan pakete müdahale etti ve düzeneğin bomba olmadığı anlaşıldı.

30.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:31

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken bomba süsü verdiği paketi kapının önüne bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri bomba sanılan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşılınca içerideki müşteriler derin bir nefes aldı.

BOMBA SÜRÜ VERİLMİŞ ÇANTA BIRAKTI

Olay, Nilüfer'in Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bir miktar para aldıktan sonra kaçtı. Zanlı, kapıdan çıkarken ise bomba süsü verilmiş paketi kapının önüne bırakarak, kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyledi.

BOMBA SAHTE ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, kablolarla süslenmiş olan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşıldı. Ecel terleri döken banka içerisindeki müşteri ve çalışanlar derin bir nefes alırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için ekipler seferber oldu.


Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (25)
GONYALI: ÜLKE TEKSASA DÖNDÜ
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DİYARBAKIRLI: 20 SENEDİR ÇALIŞIYORUM DAHA DA PARAM YOK NE ALIN TERİNDEN BAHSEDİYORSUN SEN. . .
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ABDUL: Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor Böyle giderse Daha Kötüsü de olur. . ???
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TR: ÖNCELİK SURİYE IRAK SUDAN LILARIN ÖNEMLİ OLAN ONLARIN REFAHI
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SU: İŞÇİLER BİRLİK OLMALI ARTIK
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ZINDIK: KESIN GEZININ COCUGUDUR..........?
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XC: Milleti aç bırakırsanız daha bence bu başlangıç
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ASDAS: :DDDDDDDDDD aynen kanka aynen senede 2 kişi soygun yapar sonra millet diye genelleyip millet aç dersiniz aynennn bu kafadan istiyorum bende :DDD
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3 3
BABA BANA PARA VERRRR: XC sizin gibiler çalışmadan alın teri olmadan nasıl köşe dönülür peşinde koşarlarsa daha çokkkk aç kalırlar korculuk yaparlar bu memlekette
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REALİST: avrupada daha cok oluyor hemen rant cikarma
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