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Silahla başından vurulan kişi, ağır yaralandı

KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.

05.10.2019 08:47Silahla başından vurulan kişi, ağır yaralandı
KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Onur Ö., yaralanırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Onur Ö., gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Kırıkkale Üniversitesi, Çarşamba, Tepebaşı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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