Silahla başından vurulan kişi, ağır yaralandı

KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı
Mahallesi Çarşamba
Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Onur Ö., yaralanırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Onur Ö., gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis
, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.