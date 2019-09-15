Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

15.09.2019 19:22Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.S. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.A. (23) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:12 İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:49 Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
02:05 Bodrum'da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
01:58 TEM Otoyolda otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:56 Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
01:25 Bodrum'da Makilik alanda korkutan yangın
01:22 TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı