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Silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

18.09.2019 14:51Silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kiralama işi yapan K.F., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı C.G.'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden C.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kazımkarabekir, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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