20.06.2019 09:37
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Silahla çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

Silahla çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla sokakta rastgele ateş ederek bir çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.
Kayaönü Mahallesi'nde silahla rastgele ateş açarak Ali D'nin (10) yaralanmasına neden olan ve Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün Gümüştekin Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli İ.A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kayaönü Mahallesi'nde 17 Haziran'da otomobilden silahla rastgele ateş açılması sonucu Ali D. yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

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