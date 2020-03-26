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Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

Kayseri'de silahla kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.

26.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:46
Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı
Kayseri 'de silahla kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde 26 yaşındaki H.M.'nin silahla kendini kafasından vurduğu öğrenildi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan H.M. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan H.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa

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