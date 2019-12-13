Haberler » 3. Sayfa » Silahla oynarken arkadaşını öldürdü iddiası - Haberler

Silahla oynarken arkadaşını öldürdü iddiası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki genç, iddiaya göre silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.

13.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:21Silahla oynarken arkadaşını öldürdü iddiası
'ın ilçesinde 18 yaşındaki genç, iddiaya göre silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.

Olay, 8 Aralık'ta merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Klavuz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki ticari aracın sağ kapısının açık vaziyette olduğu ve önünde bir kişinin kanlar içerisinde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan gencin ağzından pompalı tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Polisin bölgede yaptığı incelemenin ardından Bayram Ç.'nin (18) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddiası ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan biri, arkadaşı ile birlikte araç içerisinde tüfekle oynadıkları sırada Bayram Ç.'yi yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:27 Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında - Haberler
11:27 Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, Davutoğlu'nun partisinde! - Haberler
11:22 İngiltere'de seçim noktası yakınlarında şüpheli cihaz bulundu - Haberler
11:22 Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı - Haberler
11:21 Bakan Gül: "ABD'nin kararı yok hükmündedir" - Haberler
11:16 Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap tavsiyesi - Haberler
11:09 Belediye Başkanı Halil Kulak, Davutoğlu'nun partisine geçti - Haberler
11:05 Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
10:46 Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Şüpheliye linç girişimi - Haberler
10:38 Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir - Haberler
13.12.2019 11:32:30