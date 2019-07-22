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Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu

Samsun'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.

22.07.2019 15:20 Silahla oynarken kazara arkadaşını vurdu
Samsun'da bir kişi tabancası ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G 'nin (24) sol bacağına isabet etti. Yaralanan E.G. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

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