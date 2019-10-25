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Silahla tesisleri basan Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi serbest bırakıldı

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski Başkan Süleyman Urkay yanındaki kişilerle birlikte basın toplantısını basmaya çalışmıştı hatta silah çekmişlerdi. Süleyman Urkay ile kardeşi, "tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.10.2019 10:41Silahla tesisleri basan Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi serbest bırakıldı

İki gün önce Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve silah çekmeye çalışılmasıyla ilişkin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra tekrar gözaltına alınan üçlü, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Süleyman Urkay ile kardeşi, "tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 23 Ekim'de kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış, ekiplerce emniyete götürülen 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Ali Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği ve yerel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan basın toplantısında, kulübün önceki dönemden gelen borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısının gerçekleştiği esnada eski başkan Süleyman Urkay ile beraberindeki kişiler kulüp binasına geldi. Eski Başkan Süleyman Urkay için, "Bankaya gitse kredi vermezler." ifadelerini kullanan Ali Çetin, konuşmasına devam ederken Urkay silahla toplantıyı bastı.

DenizlisporDenizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı

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