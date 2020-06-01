Silahla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuk silahla vurularak ağır yaralandı.

01.06.2020 04:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:38
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuk silahla vurularak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vural V. (25), Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta ablasıyla yaşayan sevgilisinin evine gitti.
Evin bahçesinden bir süre içeriyi izleyen Vural V, sevgilisinin ablasının kendisini fark etmesi üzerine, yanında bulunan silahla pencere rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermi evde bulunan sevgilisinin yeğeni 10 yaşındaki Mehmet Ö'nün boynuna isabet etti.
Vural V, yaralanan Mehmet Ö'yü olay yerine geldiği ticari taksiyle çevredeki özel bir hastaneye götürdükten sonra kaçtı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheli Vural V. ve sevgilisini, İzmit ilçesinde bir evde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Silahla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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