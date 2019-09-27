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Silahla vurulan flamingoya tedavi

ANTALYA'da, ateşli silahla vurulduğu belirlenen yaralı flamingo, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.

27.09.2019 16:19Silahla vurulan flamingoya tedavi
ANTALYA'da, ateşli silahla vurulduğu belirlenen yaralı flamingo, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.
Göç sırasında, Muratpaşa ilçesi Kundu mevkisi sahil kısmındaki boş alanda yaralı flamingo olduğunu görenler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ateşli silahla yaralandığını tespit ettikleri flamingoyu tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen flamingo, tedavi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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