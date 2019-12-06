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Silahla vurulan gardiyan 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

Konya'dan Nevşehir'in Avanos ilçesinde bağlı Ayhanlar köyünde nişana katılmak üzere gelen İsmet Turan burada husumetlisi tarafından vurularak yaralanmasının ardından, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti.

06.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:59Silahla vurulan gardiyan 27 günlük yaşam savaşını kaybetti
Konya'dan Nevşehir'in Avanos ilçesinde bağlı Ayhanlar köyünde nişana katılmak üzere gelen İsmet Turan burada husumetlisi tarafından vurularak yaralanmasının ardından, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde T Tipi Cezaevinde gardiyanlık yapan İsmet Turan 9 Kasım tarihinde Ayhanlar köyünde nişan törenine katılmak üzere geldi. Nişan töreninde 10 yıl önce tartıştığı Aşir isimli şahsın silahla vurulmasının ardından yaralanan Turan Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen İsmet Turan 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İsmet Turan'ın cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayhanlar köyünde defnedildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan İsmet Turan'ın sosyal medya hesabında ise son paylaşımı yürekleri burktu. Eşi ve oğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan baba İsmet Turan'ın "Babasının aslanı" notunu düşmesi yürekleri burktu.

"İsmet Turan'ın annesi de oğlunun vurulduğunu görünce kalp krizi geçirmişti"

Ayhanlar köyünde oğlu, gözleri önünde silahla vurulan anne Yeter Turan'da olay yerinde kalp krizi geçirmiş ve Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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