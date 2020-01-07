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Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahlı vurulmuş halde bulunan hamile yaralı dağ keçisi götürüldüğü veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

07.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:28 Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı

MERSİN'in ilçesinde silahlı vurulmuş halde bulunan hamile yaralı dağ keçisi götürüldüğü veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hafta sonu geziye çıkan bir grup,  Karamanastır  bölgesinde hareketsiz halde yatan bir dağ keçisi buldu.  Silahlı vurulduğu belirlenen dağ keçisi, Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Hamile olduğu da belirlenen keçi, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Keçiyi bulan grupta yer alan Dr. Bahadırhan Karakoç, silahla vurulan keçinin kurtarılmamasına üzüldüğünü söyledi. Karakoç, "Yaşam savaşı veren dağ keçisine sabaha kadar veteriner arkadaşlarımla birlikte her türlü müdahaleyi yaptık ancak kurtaramadık. Üstelik hamile olduğunu öğrenince üzüntüm bir kat daha arttı" dedi.



Bozyazı, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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