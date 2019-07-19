Haberler» Güncel» Haber

Silahla vurulan şahini polisler buldu, emniyette tedavi edildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı.

19.07.2019 16:33 Silahla vurulan şahini polisler buldu, emniyette tedavi edildi
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı.
Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı. Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Polis memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı. 15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Saimbeyli, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:53   KIRIKKALE Minareden düşen imam yaralandı
17:53   TİYATRO YAZARI TUNCER CÜCENOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
17:53   DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
17:53   ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR
17:52   Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi
17:50   Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi
17:50   Başkan Alim Işık: "Kütahya, tarihle iç içe yaşanılan bir şehir"