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Silahla vurulan yılkı atı tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'da, sol ayağından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:34Silahla vurulan yılkı atı tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'da, sol ayağından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan yılkı atı, Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar 5. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçesi Kumalar Dağı'nın Sandıklı ilçesi tarafında yaralı yılkı atı olduğu ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, aksayarak yürüyen yılkı atını uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakaladı. Ardından da AKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen ve röntgen filmi çekilen atın, silahla vurulduğu ve sol ön ayağında kırık olduğu belirlendi.

'AYAĞINDA KURŞUN İZLERİ VAR'

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, röntgeni çekilen atın ayağında kırık tespit edildiğini söyledi. Kandır, "Aynı zamanda atın ateşli silahla da vurulduğu anlaşıldı. Kurşun izleri belirlendi. 8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz aygırın uzun zamandır bu şekilde dolaştığını düşünüyoruz. Fakültemizin cerrahi anabilim dalı öğretim görevlileri tarafından gerekli antibiyotik tedavisine başlandı. Tedavinin olumlu sonuçlanması ve atın güçlenmesiyle ayağına alçı yapılarak kırığın iyileştirilmesi sağlanacak" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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