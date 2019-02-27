Silahla Vurularak Öldürülen Kuyumcu ve Çalışanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: İHA

Mersin'de silahlı ve maskeli bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen kuyumcu sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Serpil ve Tazegül'ün cinayet zanlısı ise kurulan özel ekip tarafından aranıyor.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli bir kişi, iş yerindeki altın ve paraları almak istedi. Soyguncu, önce kendisine direnen iş yeri çalışanı Yasin Tazegül'ü silahla vurarak öldürdü ardından kapıyı kapatarak kaçmasına engel olan iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı soyguncu daha sonra iş yerinin dışında bulunan bir kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı.Bugün hastanedeki otopsilerinin ardından Serpil ve Tazegül için Muğdat Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze nazı kılındı. Namaz sırasında Serpil ve Tazegül'ün yakınları göz yaşlarını tutamazken, uzun süre tabut başında ağladılar. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Serpil ve Tazegül, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cinayet zanlısı için özel ekip kurulduÖte yandan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştıran ekipler, olayın yaşandığı iş yerini de soruşturma kapsamında mühürledi. - MERSİN