Bursa
'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı.
Çalı Mahallesi Çalı kavşağında bir kadının ticari taksiden atıldığını gören çevredeki iş yeri sahipleri, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber
verdi.
Olay yerine gelen ekipler, göğsünden silahla vurulduğu belirlenen kadının Elif A. (25) olduğunu tespit etti.
112 Acil Servis ekibince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekiplerin kadını taksiden atan kişiyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.